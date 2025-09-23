Trump all’Onu | I Paesi Nato abbattano i jet russi sui loro cieli Gli Stati Uniti continueranno a fornire armi agli alleati

«L’Europa è invasa da illegali e l’Onu incoraggia e finanzia l’invasione. Fermatela, o i vostri Paesi andranno all’inferno». Queste le ultime parole di Donald Trump all’ 80esima Assemblea generale dell’Onu, in corso oggi, martedì 23 settembre. «La questione numero uno del nostro tempo sono le migrazioni incontrollate », ha tuonato il presidente americano. Poi l’affondo sul clima: «Le politiche green sono la più grande truffa mai perpetrata al mondo. L’immigrazione e le loro idee energetiche suicide saranno la morte dell’Europa occidentale». Non sono mancati i riferimenti alla politica estera. Trump ha rivendicato di aver «fermato sette guerre in sette mesi» durante il suo mandato, senza ricevere «mai una telefonata di ringraziamento dall’Onu». 🔗 Leggi su Open.online

