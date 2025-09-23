Trump all' Onu | Ho posto fine a 7 guerre e l' Onu non mi ha mai aiutato – Il video

(Agenzia Vista) New York, 23 settembre 2025 “Sono molto onorato di averlo fatto. È un peccato che io abbia dovuto fare queste cose invece che le Nazioni Unite. E purtroppo, in tutti i casi, le Nazioni Unite non hanno nemmeno cercato di aiutarmi in nessuna di queste. Ho posto fine a sette guerre, ho avuto a che fare con i leader di ognuno di questi paesi e non ho mai ricevuto una telefonata dalle Nazioni Unite, che si offrissero di aiutare a finalizzare l'accordo.” Così il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante l'Assemblea Generale dell'Onu, a New York. Courtesy: Un Tv Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: trump - posto

Trump dice di aver convinto Coca-Cola a usare zucchero canna al posto di sciroppo mais

Musk scende in campo e annuncia il Partito dell’America. Ma non potrà mai prendere il posto di Trump

Bersani horror contro Lollobrigida: “Vuole baciare Trump in quel posto”. E su Vannacci: “Il glabro si crede bello” (video)

Trump all'Onu: «Ho posto fine a 7 guerre e l'Onu non mi ha mai aiutato» - X Vai su X

È bastata una dichiarazione fuori posto a sancire la fine, a tempo indeterminato, di uno degli show americani più noti. Tempi bui per i talk oltreoceano, ma Trump sembra non soffrirne così tanto. Anzi. - facebook.com Vai su Facebook

Assemblea Onu, Trump attacca sui migranti: «L’Europa è invasa da illegali». Il climate change «una truffa»; Trump: Onu non ha dato una mano agli Usa per far finire le guerre. DIRETTA; Trump, il discorso show all'Onu oggi: 'schiaffi' per tutti, cosa ha detto.

Trump, il discorso all'Onu: "Io ho sempre ragione". Critiche a Nazioni Unite e Europa - Riflettori sull'immigrazione, che sta "mandando in rovina" paesi occidentali. Secondo msn.com

Lo “schiaffo” di Trump all’Onu: “Scrivete solo lettere che non fermano le guerre” - Il duro discorso di Donald Trump all'Onu: "Credo nelle Nazioni Unite, ma non ci avete aiutato a porre fine a sette conflitti". Segnala notizie.com