Trump all' Onu | Ho messo fine a sette guerre in appena sette mesi

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha iniziato il suo intervento all'Assemblea Generale dell'Onu rivendicando di avere "messo fine a sette guerre, in appena sette mesi. Non era mai successo prima", ha detto il tycoon. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump all'Onu: "Ho messo fine a sette guerre, in appena sette mesi"

