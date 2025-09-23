Trump all’Onu | Ho fatto finire 7 guerre Attacchi a Nazioni Unite ed Europa

Donald Trump ha preso la parola all'Assemblea generale delle Nazioni Unite con un intervento che si è trasformato in una vera e propria requisitoria. Critiche dure all'Onu, attacchi all'Europa e un focus sull'immigrazione incontrollata, considerata dal presidente americano la principale minaccia per l'Occidente. Un inizio tra problemi tecnici e rivendicazioni. Il discorso è iniziato con un imprevisto: il teleprompter si è bloccato. Trump ha ironizzato: "Dall'Onu ho avuto solo un gobbo rotto e una scala mobile ferma a metà". Poi ha rivendicato i propri risultati: "Ho posto fine a 7 guerre senza alcun aiuto delle Nazioni Unite", accusate di produrre soltanto "parole vuote e lettere dai toni duri".

