Trump all’Onu due guasti fanno una prova scala mobile e ‘gobbo’ rotti | Il responsabile è nei guai video
Doppio fuori programma per Donald Trump alle Nazioni unite, prima il gobbo elettronico non funzionante, con una risposta tagliente del presidente Usa. «Non mi dispiace fare questo discorso senza un gobbo, perché il gobbo non funziona”, ha detto alla platea, sottolineando che “in questo modo parlerò più con il cuore. Posso solo dire che la persona che usa questo gobbo è in un grosso guaio”, ha ironizzato Trump. Leggi anche Terremoto Trump al Palazzo di vetro: "Dall'Onu parole vuote. L'immigrazione incontrollata è la questione numero uno". "Donald, mi liberi la strada?": la disavventura di Macron fermato dalla polizia fa il giro del web (video). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: trump - guasti
