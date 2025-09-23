Trump all' Onu attacco a tutto campo

Un attacco a tutto campo, contro l'Onu che incoraggia le migrazioni incontrollate - "la prima crisi dei nostri tempi" - l'Unione Europea, "imbarazzante e devastata dall'invasione di illegali", la Russia di Putin - "neanche la mia amicizia con lui è riuscita a fermare la guerra in Ucraina", - Cina ed India, "principali finanziatori del conflitto", fino all'energia rinnovabile, che sta facendo perdere soldi a nazioni di successo e il cambiamento climatico definito come la più grande truffa al mondo. Il presidente americano Donald Trump parla ben oltre i 15 minuti concessi all'80esima Assemblea generale dell'Onu. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump all'Onu, attacco a tutto campo

Perché Trump vive in un mondo tutto suo

L’analista americano Spannaus: “Trump mette i suoi obiettivi davanti a tutto”

L'attacco di Trump: “L'Onu non fa che produrre parole vuote e incoraggia l'invasione dell'Occidente con i migranti”. Sulla Russia: Ok sanzioni ma l'Ue smetta di comprare gas, è imbarazzante; Guterres: Senza due Stati non ci sarà pace. Trump: Riconoscere la Palestina è un premio a Hamas - L'emiro del Qatar, Al Thani: Le norme internazionali siano rispettate da tutti e ricorda l'attacco israeliano al suo paese; Trump e l'attacco all'assemblea Onu: «Ho messo fine a 7 guerre e mai nessuna chiamata dalle Nazioni Unite. A cosa servite?.

