Trump all' Assemblea Onu | Da loro solo lettere con parole vuote riconoscere la Palestina una ricompensa per Hamas

"Ho chiuso sette guerre ma dal Palazzo di Vetro non mi hanno mai nemmeno chiamato. Io merito il Premio Nobel". E rilancia tra gli applausi l'immediata liberazione degli ostaggi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump all'Assemblea Onu: "Da loro solo lettere con parole vuote, riconoscere la Palestina una ricompensa per Hamas"

In questa notizia si parla di: trump - assemblea

Trump revoca visti ai palestinesi in vista Assemblea Onu

Gaza, Trump revoca visti ai palestinesi prima dell’Assemblea Onu

Gaza City, Idf: "Iniziate le operazioni militari", Trump revoca visti ai funzionari palestinesi prima dell'assemblea Onu

Nel discorso all'Assemblea Generale dell'#Onu, Donald #Trump parlerà "del suo successo nel raggiungere la pace su una scala che nessun altro presidente ha mai raggiunto". Lo riferisce Fox News sottolineando che il presidente parlerà in particolare di Ar - X Vai su X

Tg2. . Assemblea #Onu. #Francia riconosce la #Palestina. #Trump: "Regalo ad Hamas". A #NewYork la premier #Meloni, domani il suo intervento. #Tajani: "Soluzione due Stati unica per la pace". Al #Tg2Rai ore 13,00 #23settembre - facebook.com Vai su Facebook

Trump all’Onu, ‘con me è l’età dell’oro dell’America’; Trump: Gli Usa vivono un'età dell'oro. Le Nazioni Unite scrivono lettere con parole vuote, non fermano le guerre; Trump all'Onu: Ho posto fine a 7 guerre in pochi mesi.

Trump al Palazzo di Vetro: "Mi merito il Nobel per la pace. L'Onu? Non fa che scrivere lettere e parlare" - Secondo giorno dell'Assemblea delle Nazioni Unite, circa 150 leader mondiali a New York. Si legge su ilgiornale.it

Trump: «Palestina? Il riconoscimento è una ricompensa ad Hamas. Ho fatto cessare 7 guerre, dall'Onu mai una mano» - Palestina, immigrazione, America, Ucraina, e anche un attacco all'Organizzazione delle Nazioni Unite. Scrive ilmessaggero.it