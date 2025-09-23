Trump all' Assemblea Onu | Da loro solo lettere con parole vuote riconoscere la Palestina una ricompensa per Hamas | Merito il Nobel

23 set 2025

"Ho chiuso sette guerre ma dal Palazzo di Vetro non mi hanno mai nemmeno chiamato". E rilancia tra gli applausi l'immediata liberazione degli ostaggi. Ucraina, "io sono pronto alle sanzioni a Mosca ma il mondo faccia lo stesso". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

