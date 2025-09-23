Trump all' Assemblea Onu | Da loro solo lettere con parole vuote merito il Nobel | E ai Paesi europei | Con le vostre politiche migratorie andrete all' inferno

"Ho chiuso sette guerre, ma dal Palazzo di Vetro non mi hanno mai nemmeno chiamato". E su Gaza: "Riconoscere la Palestina sarebbe una ricompensa per Hamas". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump all'Assemblea Onu: "Da loro solo lettere con parole vuote, merito il Nobel" | E ai Paesi europei: "Con le vostre politiche migratorie andrete all'inferno"

trump - assemblea

Ieri sera, a New York, Emmanuel Macron, appena uscito dall'Assemblea Generale dell'ONU dopo aver tenuto il suo discorso, è rimasto bloccato a causa del corteo di auto di Donald Trump. Sceso dall'auto, il presidente francese ha proseguito a piedi per circa - facebook.com Vai su Facebook

Trump davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite: "In sette mesi ho concluso sette guerre infinite. Ero troppo occupato a salvare milioni di vite. L'ONU nel frattempo non era lì per noi. Enorme potenziale, ma tutto quello che fanno è scrivere lettere critic - X Vai su X

