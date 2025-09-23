Trump a valanga sull’Europa | Devastata da immigrazione e green
L'intervento del presidente Usa all'assemblea Onu: "Preferiscono restare politicamente corretti e non fanno nulla" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: trump - valanga
L'account della Casa Bianca su TikTok non sta andando come previsto. Una valanga di commenti negativi, molti influencer di sinistra hanno trasformato la sezione commenti di ogni video in una cassa di risonanza anti trumpiana. Di Drew Harwell e Dylan Well - facebook.com Vai su Facebook