Trump a Guterres | Usa sostengono al 100% Onu potenziale incredibile
New York, 23 set. (askanews) - Dopo il suo discorso all'Assemblea generale dell'Onu, in cui ha duramente attaccato le Nazioni Unite, il presidente americano Donald Trump ha affermato nel bilaterale con il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, che gli Stati Uniti "sostengono le Nazioni Unite al 100%". "È un onore essere qui. L'abbiamo già fatto in passato, è stato un po più emozionante grazie alla scala mobile, al gobbo", ha detto Trump, facendo riferimento ai loro problemi di funzionamento durante la sua visita. "Il nostro Paese sostiene le Nazioni Unite al 100% - ha aggiunto - penso che il potenziale delle Nazioni Unite sia incredibile, davvero incredibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
