Modena, 23 settembre 2025 – "Ho chiesto aiuto a tutti ma non sono stato ascoltato e non sapevo più come fare: ho una pensione di mille euro, l'affitto da pagare e una moglie invalida. Quasi a prendersi gioco di me, mi hanno 'concesso' un assegno familiare di 35 euro al mese. Cosa avrei dovuto fare?". E' così che si è giustificato un pensionato arrestato per truffa dopo che, giovedì scorso, è stato sorpreso mentre avvicinava i parenti di alcuni pazienti di un ospedale cittadino, fingendosi un conoscente o amico di amici per poi farsi consegnare denaro; banconote da cinquanta o cento euro. Ieri il giudice ha convalidato l'arresto dell'uomo – un 80enne – disponendone l'immediata liberazione e senza adottare misure cautelari.

© Ilrestodelcarlino.it - Truffe smascherate, chiedeva soldi in ospedale ai parenti dei pazienti