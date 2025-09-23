Truffe smascherate chiedeva soldi in ospedale ai parenti dei pazienti
Modena, 23 settembre 2025 – “Ho chiesto aiuto a tutti ma non sono stato ascoltato e non sapevo più come fare: ho una pensione di mille euro, l’affitto da pagare e una moglie invalida. Quasi a prendersi gioco di me, mi hanno ‘concesso’ un assegno familiare di 35 euro al mese. Cosa avrei dovuto fare?”. E’ così che si è giustificato un pensionato arrestato per truffa dopo che, giovedì scorso, è stato sorpreso mentre avvicinava i parenti di alcuni pazienti di un ospedale cittadino, fingendosi un conoscente o amico di amici per poi farsi consegnare denaro; banconote da cinquanta o cento euro. Ieri il giudice ha convalidato l’arresto dell’uomo – un 80enne – disponendone l’immediata liberazione e senza adottare misure cautelari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: truffe - smascherate
