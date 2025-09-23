Truffa all’Inps la Giunta del Senato tutela Santanchè | perché mail e chat potrebbero non essere utilizzate in tribunale

La Giunta per le immunità del Senato ha dato parere favorevole al conflitto di attribuzione presentato dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè. La decisione riguarda l’utilizzo, nell’ambito del processo sulla presunta truffa all’Inps, di mail e chat della senatrice meloniana. I suoi legali sostengono siano state acquisite senza l’autorizzazione preventiva richiesta dalla Costituzione. Se confermata dall’Aula, la decisione potrebbe impedire che quelle comunicazioni vengano impiegate nel procedimento. Questo allungherebbe ulteriormente i tempi prima dell’udienza preliminare definitiva, in cui la ministra potrebbe ricevere il rinvio a giudizio. 🔗 Leggi su Open.online