Trovato morto in un sacco identificato | era scomparso da giorni

Caffeinamagazine.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spoleto è stata scossa da un macabro ritrovamento nella serata di lunedì. In una zona residenziale a ridosso del centro, tra abitazioni e un’area giochi per bambini, è stato scoperto il corpo mutilato di un giovane uomo, nascosto all’interno di un sacco di plastica. A riferirlo è il Corriere dell’Umbria, secondo cui la vittima sarebbe un 21enne, di cui non si avevano notizie da quattro giorni. La scena che si è presentata agli inquirenti è stata agghiacciante: del corpo del ragazzo era rimasto soltanto il tronco. L’assassino ha staccato la testa, le braccia e le gambe, abbandonando i resti tra la vegetazione lungo una stradina che porta verso la ferrovia, in via Primo Maggio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

