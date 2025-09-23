Trovato il corpo senza vita di Cinzia Pinna era scomparsa 12 giorni fa a Palau | c’è un indagato

23 set 2025

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche della 33enne di Castelsardo sparita nel nulla oltre dieci giorni a Palau, in Gallura. Sulla scomparsa della donna la Procura di Tempio Pausania ha aperto un’inchiesta che al momento vede sul registro degli indagati un uomo che sarebbe l’ultima persona ad averla vista in vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

