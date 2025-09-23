Trovati i corpi di B-King e Regio Clown artisti colombiani uccisi in Messico | sospettati i cartelli di droga

I corpi senza vita di B-King e Regio Clown, due artisti colombiani, sono stati trovati dalla Polizia messicana, dove erano in tour: le indagini sono rivolte ai cartelli di droga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: trovati - corpi

Trovati 4 corpi decapitati e appesi, accanto a loro l’orrore più grande

Trovati 4 corpi decapitati e appesi, nuova ondata di violenza

Trovati quattro corpi l’uno accanto all’altro: la scoperta terrificante

I corpi di almeno 25 persone che risultavano disperse sono stati trovati in una fossa comune non lontano da Damasco, in Siria. Le vittime sono state uccise dalle forze di Assad in un'imboscata mentre fuggivano dalla Ghouta orientale durante la guerra civile n - facebook.com Vai su Facebook

Quattro corpi sono stati trovati nella Senna vicino a un luogo noto per gli incontri tra uomini gay: una persona senza dimora è stata incriminata - X Vai su X

Trovati i corpi di B-King e Regio Clown, artisti colombiani uccisi in Messico: sospettati i cartelli di droga; Suzuki B-King: tutte le caratteristiche.

Trovati i corpi di B-King e Regio Clown, artisti colombiani uccisi in Messico: sospettati i cartelli di droga - King e Regio Clown, due artisti colombiani, sono stati trovati dalla Polizia messicana, dove erano in tour: le indagini sono rivolte ... Da fanpage.it