Trova la figlia 20enne morta nel letto | poi l’atroce scoperta

La comunità di Capannori (Lucca) è stata sconvolta domenica 21 settembre 2025 da una tragedia improvvisa. Una giovane di soli vent’anni, Elisa Cerone, è stata trovata priva di vita nella sua camera, lasciando nello sgomento amici, parenti e compagni di università. Quello che sembrava un normale inizio di giornata si è trasformato in un dramma inaspettato, che ha colpito al cuore una famiglia e un’intera comunità. Lucca in choc: trovata morta la 20enne Elisa Cerone. La madre di Elisa, entrando nella sua stanza per svegliarla, ha trovato la figlia immobile nel letto. Inizialmente convinta che stesse semplicemente dormendo, ha cercato di scuoterla senza ottenere risposta. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Trova la figlia 20enne morta nel letto: poi l’atroce scoperta

