Troppi turisti arriva la causa al consiglio comunale | residenti di Amsterdam chiedono nuove misure

Anche Amsterdam alle prese con l’ overturism? Pare di sì. Un gruppo di abitanti di Amsterdam ha deciso di fare causa al consiglio comunale con l’accusa di non avere rispettato il limite auto-imposto di 20 milioni di pernottamenti turistici all’anno. Lo scrive dutchnews.nl. Il tetto era stato introdotto nel 2020 in seguito a una petizione firmata da 3omila residenti. Un tetto rispettato? No, perché negli ultimi tre anni è stato superato e per il 2025 si prevedono quasi 24 milioni di pernottamenti. E il quotidiano online in lingua inglese con sede nei Paesi Bassi passa in rassegna le misure già adottate come la riduzione delle opzioni per gli affitti turistici, l’aumento della tassa di soggiorno, una campagna dal nome “stay away” nata con l’obiettivo scoraggiare i turisti low-cost in cerca di droghe e feste e il blocco delle nuove licenze per hotel. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

