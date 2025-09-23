Troppe telefonate dai call center? Dal 19 novembre stop a chi truffa la gente

Ilpiacenza.it | 23 set 2025

L’aumento considerevole di chiamate commerciali, indesiderate e ripetute, che portano letteralmente all’esasperazione quotidianamente milioni di cittadini, ha spinto l’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), a introdurre un sistema innovativo per contrastare il fenomeno dello. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

