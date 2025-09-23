Tromba d' aria vicino alla spiaggia del Poetto di Cagliari il video del maltempo in Sardegna

Notizie.virgilio.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di fronte alla spiaggia del Poetto si è formata una tromba d’aria visibile da Cagliari e immortalata in diversi video dai cittadini. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

tromba d aria vicino alla spiaggia del poetto di cagliari il video del maltempo in sardegna

© Notizie.virgilio.it - Tromba d'aria vicino alla spiaggia del Poetto di Cagliari, il video del maltempo in Sardegna

In questa notizia si parla di: tromba - aria

Savona, una tromba d'aria si abbatte sulla spiaggia. Le immagini mozzafiato

Revel Summer Festival colpito da una tromba d’aria: 50mila euro di danni, ma la festa continua

Tromba d’aria sconvolge un paese: tetti scoperchiati, alberi sulla strada e tanta paura

Tromba d’aria in Versilia, il video dalla spiaggia: panico per i danni agli stabilimenti balneari; Maltempo, elicottero si ribalta vicino Roma. Bomba d'acqua a Firenze. Sala: «A Milano la situazione è ancora critica»; Calusco, il video della tromba d'aria.

tromba d aria vicinoTromba d’aria in Versilia, il video dalla spiaggia: panico per i danni agli stabilimenti balneari - Tromba d’aria in Versilia: danni agli stabilimenti da Viareggio a Forte dei Marmi. Da virgilio.it

tromba d aria vicinoItalia, violenta tromba d’aria distrugge tutto: soccorsi in azione (1 / 2) - Un’ondata di maltempo eccezionale ha investito la Toscana nella giornata di lunedì 22 settembre, provocando danni significativi e gravi disagi alla popolazione. Scrive donna.fidelityhouse.eu

Cerca Video su questo argomento: Tromba D Aria Vicino