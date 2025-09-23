Trittico Lombardo 2025 | Coppa Agostoni Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine Le date

Milano, 23 settembre 2025 – Il conto alla rovescia è partito: manca sempre meno al Trittico Lombardo, la competizione di ciclismo su strada che riunisce la 78° edizione della Coppa Agostoni in programma a Lissone (MB) domenica 5 ottobre, la 106° Coppa Bernocchi di Legnano (MI) in programma lunedì 6 ottobre e la 104° Tre Valli Varesine che partirà da Busto Arsizio (VA) e si concluderà a Varese martedì 7 ottobre. L’evento è stato presentato oggi, in Regione Lombardia, e all’evento hanno partecipato il governatore Attilio Fontana, e il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

