Trionfo Dembélé al Pallone d’Oro Donnarumma re dei portieri per la seconda volta

Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé è il nuovo Pallone d'Oro 2025. L'attaccante del Paris Saint-Germain ha conquistato il prestigioso riconoscimento durante la cerimonia parigina di ieri sera, precedendo il fenomeno spagnolo Lamine Yamal del Barcellona e il centrocampista portoghese Vitinha, anch'egli militante nel PSG. Con questo trionfo, la Francia consolida la propria supremazia nel calcio mondiale e raggiunge un primato storico. Il successo di Dembélé rappresenta un momento cruciale per il calcio francese. Il ventottenne di Vernon diventa il sesto giocatore transalpino a conquistare il premio più ambito del calcio individuale, inserendosi in una galleria di leggende che comprende Raymond Kopa, Michel Platini (tre volte vincitore), Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane e Karim Benzema.

