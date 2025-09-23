tricolori master di atletica applausi alla sef macerata

La Sef Macerata è tornata con buoni risultati dai tricolori master di atletica di Catania dove c’erano le migliori 24 società. La squadra femminile, nonostante le assenze per infortunio, si è piazzata 20ª. Importante il piazzamento del team maschile che ha migliorato l’ultimo posto utile ottenuto per accedere alla finale, issandosi al sedicesimo posto. Ad impreziosire la trasferta è stato l’ottavo posto nella combinata maschifemmine. Da segnalare i risultati di Livio Bugiardini primo nei 200 e terzo nei 100, Andrea Paoli terzo nel martello e settimo nel disco, Carlo Carletti settimo nella 3km, Barbara Ottaviani quinta nel lungo e settima nell’alto, 10ª la 4x100 con Barbara Ottaviani, Graziella Mercuri, Raffaela Rambozzi e Chiara Sperandio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

