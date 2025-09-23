Il conferimento del Primo Tricolore a Francesca Albanese (foto) è una scelta "non solo congrua, ma anche urgente e necessaria". Lo dice il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari nell’intervento pronunciato in sala Tricolore nel dibattito sull’ordine del giorno presentato da FdI, per la revoca (o la sospensione) del riconoscimento alla relatrice speciale dell’ Onu per i territori palestinesi. Secondo Fratelli d’Italia, infatti, Albanese sarebbe una figura divisiva che avrebbe usato parole ambigue su Hamas "che hanno suscitato ampie polemiche in Italia e a livello internazionale". Sul punto il primo cittadino ha replicato che Albanese "ha condannato Hamas e poi ha spiegato che c’è un contesto che non si può ignorare, cioè che non è fatto solo di tagliagole, ma ha vinto elezioni veramente democratiche e ha costruito scuole e ospedali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Tricolore ad Albanese: una scelta urgente e necessaria"