Tricolore ad Albanese | una scelta urgente e necessaria
Il conferimento del Primo Tricolore a Francesca Albanese (foto) è una scelta "non solo congrua, ma anche urgente e necessaria". Lo dice il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari nell’intervento pronunciato in sala Tricolore nel dibattito sull’ordine del giorno presentato da FdI, per la revoca (o la sospensione) del riconoscimento alla relatrice speciale dell’ Onu per i territori palestinesi. Secondo Fratelli d’Italia, infatti, Albanese sarebbe una figura divisiva che avrebbe usato parole ambigue su Hamas "che hanno suscitato ampie polemiche in Italia e a livello internazionale". Sul punto il primo cittadino ha replicato che Albanese "ha condannato Hamas e poi ha spiegato che c’è un contesto che non si può ignorare, cioè che non è fatto solo di tagliagole, ma ha vinto elezioni veramente democratiche e ha costruito scuole e ospedali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: tricolore - albanese
Storie dalla Palestina. Francesca Albanese riceverà il Tricolore
Per il Consiglio Comunale di domani abbiamo presentato un ordine del giorno per bloccare la consegna del Primo Tricolore a Francesca Albanese. La nostra Bandiera e' simbolo unitario di identita' e patrimonio di tutti i cittadini. Servirsene per utilizzi di parte, - facebook.com Vai su Facebook
Reggio, Fratelli d'Italia: "Ritirare la concessione del Primo Tricolore a Francesca Albanese" https://24emilia.com/reggio-fratelli-ditalia-ritirare-la-concessione-del-primo-tricolore-a-francesca-albanese/… - X Vai su X
Tricolore ad Albanese: una scelta urgente e necessaria; Reggio, Fratelli d’Italia: “Ritirare la concessione del Primo Tricolore a Francesca Albanese”; Massari: “Non è ideologia, è giustizia: il Primo Tricolore a Francesca Albanese è una scelta necessaria”.
"Tricolore ad Albanese: una scelta urgente e necessaria" - Il conferimento del Primo Tricolore a Francesca Albanese (foto) è una scelta "non solo congrua, ma anche urgente e ... Secondo msn.com