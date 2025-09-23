Trial delle Nazioni Femminile le azzurre chiudono al secondo posto

La formazione femminile centra uno storico secondo posto dietro la Spagna. Terzo posto per la formazione maschile. Quarto posto nel Challenge. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La leggenda del motorsport torna a Tolmezzo per il “Trial delle Nazioni”

Tolmezzo, la Spagna trionfa al Trial delle Nazioni 2025 in Carnia - Tolmezzo ospita il Trial delle Nazioni 2025: Spagna vince sia tra uomini che donne, Italia seconda femminile e terza maschile. Riporta nordest24.it

