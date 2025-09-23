Trevisani sicuro |  Dembélé ha vinto il Pallone d’Oro soltanto perché è francese

Calcionews24.com | 23 set 2025

. Il commento all’assegnazione del premio del noto giornalista Non si placano le polemiche all’indomani dell’assegnazione del Pallone d’Oro 2025. La vittoria a sorpresa di Ousmane Dembélé ha diviso l’opinione pubblica e ha scatenato reazioni accese, tra cui spicca quella del giornalista Riccardo Trevisani. Intervenuto durante la trasmissione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

