Ilrestodelcarlino.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nubi bianche alla Trevi di Cesena, dove si intravede una schiarita dopo l’arrivo della notizia che alla Trevi di Cesena è stato sospeso lo stato di agitazione e che le parti si impegnano per il rinnovo del contratto aziendale. Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil hanno sospeso lo stato di agitazione proclamato il 9 giugno scorso alla Trevi, stabilimento di Cesena; lo stato di agitazione era stato deciso per chiedere più tutele per la salute dei lavoratori e anche maggiori tutele economiche per tutti i dipendenti. La sospensione dello stato di agitazione è arrivata a seguito di 17 ore di sciopero, per cui si è giunti a un primo accordo che prevede l’erogazione di 300 euro una tantum in busta paga per i lavoratori e la ripresa delle trattative per il contratto aziendale a partire dal 26 Settembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Trevi, sospeso lo stato di agitazione: "Bonus una tantum e riparte la trattativa per il contratto aziendale"

