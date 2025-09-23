Trevi | sospeso lo stato di agitazione
Nubi bianche alla Trevi di Cesena, dove si intravede una schiarita dopo l’arrivo della notizia che alla Trevi di Cesena è stato sospeso lo stato di agitazione e che le parti si impegnano per il rinnovo del contratto aziendale. Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil hanno sospeso lo stato di agitazione proclamato il 9 giugno scorso alla Trevi, stabilimento di Cesena; lo stato di agitazione era stato deciso per chiedere più tutele per la salute dei lavoratori e anche maggiori tutele economiche per tutti i dipendenti. La sospensione dello stato di agitazione è arrivata a seguito di 17 ore di sciopero, per cui si è giunti a un primo accordo che prevede l’erogazione di 300 euro una tantum in busta paga per i lavoratori e la ripresa delle trattative per il contratto aziendale a partire dal 26 Settembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: trevi - sospeso
Trevi, sospeso lo stato di agitazione: "Bonus una tantum e riparte la trattativa per il contratto aziendale"
Alla Trevi sospeso lo stato di agitazione
Sky tg24. . Emanuele Trevi torna in libreria con un nuovo romanzo. E a Filippo Maria Battaglia dice: "Mai trascurare le apparenze, siamo esseri umani, non armadi". L'intervista completa qui https://shorturl.at/kS4mT - facebook.com Vai su Facebook
Alla Trevi sospeso lo stato di agitazione; Trevi, sospeso lo stato di agitazione: Bonus una tantum e riparte la trattativa per il contratto aziendale; Fine dell’agitazione sindacale alla Trevi di Cesena: ripartono le trattative per il rinnovo del contratto.
Trevi: sospeso lo stato di agitazione - Nubi bianche alla Trevi di Cesena, dove si intravede una schiarita dopo l’arrivo della notizia che alla Trevi di ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Alla Trevi sospeso lo stato di agitazione - Cgil, Cisl e Uil hanno sospeso lo stato di agitazione proclamato il 9 giugno alla Trevi, grande stabilimento metalmeccanico ... Da msn.com