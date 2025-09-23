Trento è di nuovo la provincia più sportiva d’Italia
Per l’ottava volta su diciannove edizioni, Trento torna a essere la provincia più sportiva d’Italia. A comunicarlo è la classifica annuale del Sole 24 Ore che, sulla base di una serie di indicatori, definisce l’“Indice di sportività” delle province italiane.La classificaI parametri presi in. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
