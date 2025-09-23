Treno dedicato a Giacomo Puccini | via al viaggio inaugurale
Firenze, 23 settembre 2025 – Si appresta a svolgere il suo viaggio inaugurale il treno dedicato ai luoghi e alle opere del grande compositore lucchese Giacomo Puccini. La partenza è prevista per mercoledì 24 settembre alle 9:09 dalla stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella. Il treno arriverà a Viareggio alle 10:56. Il convoglio ETR 521 n.032 mantiene i colori grigio, giallo e blu della livrea originale dei “Rock” di Trenitalia, ma sulle due casse d’estremità presenta una speciale grafica che evoca l’universo di Puccini. Il progetto ha l’obiettivo di rafforzare il legame tra la mobilità sostenibile e la valorizzazione delle eccellenze del territorio, con un viaggio sia fisico che culturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
