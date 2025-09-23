Tre turni di squalifica | mazzata ufficiale dopo la quarta giornata

Dopo la conclusione della quarta giornata di campionato il Giudice Sportivo ha emesso i propri verdetti: mano pesante con due squalificati Una volta mandata in archivio l’ultimo turno di campionato è tempo di fare i conti con le conseguenze del fine settimana. (LaPresse) Calciomercato.it A tal proposito il giudice sportivo ha squalificato ben cinque calciatori in Serie B, proponendo sanzioni pesanti in particolare per due elementi. Tre turni per Cherubini della Sampdoria e Duncan del Venezia, protagonisti di gesti brutti rispettivamente nelle partite contro Monza e Cesena. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

