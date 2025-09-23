Tre turni di squalifica | mazzata ufficiale dopo la quarta giornata
Dopo la conclusione della quarta giornata di campionato il Giudice Sportivo ha emesso i propri verdetti: mano pesante con due squalificati Una volta mandata in archivio l’ultimo turno di campionato è tempo di fare i conti con le conseguenze del fine settimana. (LaPresse) Calciomercato.it A tal proposito il giudice sportivo ha squalificato ben cinque calciatori in Serie B, proponendo sanzioni pesanti in particolare per due elementi. Tre turni per Cherubini della Sampdoria e Duncan del Venezia, protagonisti di gesti brutti rispettivamente nelle partite contro Monza e Cesena. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: turni - squalifica
Serie A, due turni di squalifica a Cambiaso: salta Juventus-Inter
Luis Suarez sputa, la MLS lo squalifica poi cambia idea e aumenta la pena: saranno 9 i turni di stop
UFFICIALE, squalifica shock: salta sette turni di campionato
DUE GIORNATE DI SQUALIFICA A MISTER TOSCANO Le motivazioni del Giudice Sportivo: https://www.calciocatania.com/articoli/brevi.php?G.S.-due-turni-di-squalifica-a-Toscano-8084 #CalcioCataniaCom - facebook.com Vai su Facebook
Giudice sportivo inflessibile con Cambiaso: due turni di squalifica, salta l'Inter #SerieA - X Vai su X
Serie B. Mazzata Juve Stabia: 3 turni di squalifica a mister Pagliuca, 2 al ds Lovisa; Cesena: tre turni di squalifica a Calò dopo la gomitata a Benali; Ribery, che mazzata: 3 turni di squalifica, salta la finale.
Tre turni di squalifica: mazzata ufficiale dopo la quarta giornata - Dopo la conclusione della quarta giornata di campionato il Giudice Sportivo ha emesso i propri verdetti: mano pesante con due squalificati Una volta mandata in archivio l’ultimo turno di campionato è ... calciomercato.it scrive
Multa e squalifica per Allegri: prima mazzata in casa Milan, ora è ufficiale - Inizia male la situazione con il Giudice sportivo per il tecnico del Milan Massimiliano Allegri. Lo riporta spaziomilan.it