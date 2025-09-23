Tre specialisti del Cro protagonisti del congresso internazionale sui tumori ginecologici
Il Cro sarà presente alla quarta edizione di BIG – Breakthrough in Gynaecologic Oncology, il convegno che fa il punto su ricerca, diagnostica e trattamento dei tumori ginecologici. L'evento si terrà nella sala congressi dell’Ospedale civile Santi Giovanni e Paolo a Venezia confermandosi tra gli. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
