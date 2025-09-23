tre racconti e una gigantessa il primo lavoro di virginia woolf

Oltre 80 anni dopo la morte della scrittrice – suicidatasi a 59 anni nel 1941 – il primo libro di Virginia Woolf arriva per la prima volta in libreria: Virginia aveva appena 25 anni quando, nel 1907, scrisse The Life of Violet, un tributo all’amica e mentore Violet Mary Dickinson, completato otto anni prima della pubblicazione del primo romanzo La crociera. Una raccolta di tre racconti umoristici intrecciati su una gigantessa di nome Violet (l’"eccentrica e disordinata" Dickinson era alta un metro e novanta), The Life of Violet è il primo significativo esperimento letterario della Woolf che lo scrisse dal punto di vista di un inetto biografo anticipando i temi femministi di successivi capolavori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

