Tre racconti e una gigantessa Il primo lavoro di Virginia Woolf
Oltre 80 anni dopo la morte della scrittrice – suicidatasi a 59 anni nel 1941 – il primo libro di Virginia Woolf arriva per la prima volta in libreria: Virginia aveva appena 25 anni quando, nel 1907, scrisse The Life of Violet, un tributo all’amica e mentore Violet Mary Dickinson, completato otto anni prima della pubblicazione del primo romanzo La crociera. Una raccolta di tre racconti umoristici intrecciati su una gigantessa di nome Violet (l’"eccentrica e disordinata" Dickinson era alta un metro e novanta), The Life of Violet è il primo significativo esperimento letterario della Woolf che lo scrisse dal punto di vista di un inetto biografo anticipando i temi femministi di successivi capolavori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: racconti - gigantessa
SummerWine on tour: giro di Puglia tra calici e racconti, firmato Donne del Vino, tre eventi diffusi da Nord a Sud per raccontare i vini delle Donne del Vino, da luglio fino a settembre 2025. Terza e ultima tappa: Locorotondo, il 5 settembre, nel cuore della Val - facebook.com Vai su Facebook
Virginia Woolf, 80 anni dopo debutta il primo libro; Online le prime tre puntate di Archive Stories il podcast della Fondazione Banco di Napoli; Roland Garros in diretta: Paolini agli ottavi, avanti anche Musetti. Gigante ko con Shelton.
Questura di Cagliari, tre promozioni a primo dirigente - Il primo dirigente Domenico Chierico, rientrato a Cagliari lo scorso aprile per andare a dirigere il Compartimento della Polizia Stradale della ... Riporta ansa.it