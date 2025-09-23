Tre giorni con la ’Festa nazionale del PleinAir’

Anche quest’anno Santa Fiora, tra i borghi più belli d’Italia e certificato Bandiera Arancione del Touring Club, è tra i protagonisti della Festa nazionale del PleinAir, il grande raduno dedicato ai camperisti e agli amanti del turismo all’aria aperta che ogni anno, a fine settembre, anima decine di piccoli comuni italiani di qualità. Da venerdì a domenica il borgo amiatino ospiterà i partecipanti con un programma ricco di appuntamenti pensati per far conoscere il territorio attraverso passeggiate, visite guidate ed esperienze culturali, naturalistiche e storiche. L’iniziativa, promossa dall’Associazione dei Paesi Bandiera Arancione in collaborazione con la rivista nazionale PleinAir, è un’occasione unica per scoprire i centri minori dell’Italia più autentica, unendo accoglienza, identità locale e turismo sostenibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

