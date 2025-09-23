Tre giorni con la ’Festa nazionale del PleinAir’
Anche quest’anno Santa Fiora, tra i borghi più belli d’Italia e certificato Bandiera Arancione del Touring Club, è tra i protagonisti della Festa nazionale del PleinAir, il grande raduno dedicato ai camperisti e agli amanti del turismo all’aria aperta che ogni anno, a fine settembre, anima decine di piccoli comuni italiani di qualità. Da venerdì a domenica il borgo amiatino ospiterà i partecipanti con un programma ricco di appuntamenti pensati per far conoscere il territorio attraverso passeggiate, visite guidate ed esperienze culturali, naturalistiche e storiche. L’iniziativa, promossa dall’Associazione dei Paesi Bandiera Arancione in collaborazione con la rivista nazionale PleinAir, è un’occasione unica per scoprire i centri minori dell’Italia più autentica, unendo accoglienza, identità locale e turismo sostenibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: giorni - festa
Naviglio, stasera cala il sipario sull'edizione 2025 dopo 120 giorni di festa
Festa dell’Apparizione: dieci giorni tra fede e tradizione in Borgo Santa Caterina
Festa del mare ad Ancona: 3 giorni di eventi e fuochi d’artificio, Fabrizio Moro in concerto
Domani il cinema entra in festa e ci regala 5 giorni di scorpacciate cinematografiche a 3,50 euro a film https://www.informagiovaniroma.it/cinema-in-festa-2025/ @cinemainfesta - facebook.com Vai su Facebook
Neuroscienze, la tre giorni del congresso nazionale - Arriva infatti in città la XXI edizione del congresso della Società Italiana di Neuroscienze, che ogni due anni ... Si legge su lanazione.it
La tesi discussa in hotel, il rigore, la festa: Linari, tre giorni da impazzire. E ora l'Inghilterra - Al 59', nell'area di rigore azzurra, ha cinturato Hegerberg e procurato il rigore per la Norvegia che poi la ... Riporta gazzetta.it