Travolto e ucciso sull’autostrada Milano-Torino | si allontanava a piedi dall’auto in panne

Nella notte un uomo è stato investito e ucciso sull' autostrada A4 in direzione Milano. L'incidente è avvenuto all'altezza del ponte sull'Agogna intorno all'una di notte. Come riportano diversi giornali, secondo una prima ricostruzione l'automobile dell'uomo sarebbe rimasta in panne tra i caselli di Novara Est e Novara Ovest. Per cercare aiuto nel vicino autogrill si sarebbe incamminato a piedi, ma all'altezza del Km 85 è stato travolto da un mezzo in transito, forse un camion, che non si è fermato. Il corpo dell'uomo è ora nell'obitorio dell'ospedale di Novara. Gli inquirenti stanno cercando di identificare l'uomo e capire la dinamica di quanto accaduto.

