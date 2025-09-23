Travolto e ucciso da un mezzo pirata sull’A4 La vittima era scesa dall’auto in panne per chiedere aiuto

23 set 2025

Novara, 23 settembre 2025 – Scende dallauto in panne per chiedere aiuto, ma viene travolto e ucciso da un mezzo pirata sull’A4. È morto così un uomo di circa 50 anni  investito ieri sera lungo l’autostrada Torino-Milano, all'altezza del ponte sull'Agogna, nella zona di Novara. La vettura della vittima era rimasta ferma per un guasto, sulla carreggiata in direzione Milano. Dopo essere sceso dall’abitacolo, l’uomo è stato colpito in pieno  e sbalzato sull’asfalto da un mezzo – non si sa al momento se si tratti di una macchina o di un pezzo pesante – e poi ha proseguito dritto la sua corsa.  È aperta la caccia al pirata della strada. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

