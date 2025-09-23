Travolto da un' auto e morto a 19 anni novanta giorni per i risultati dell' autopsia

Serviranno novanta giorni per i risultati dell'autopsia, eseguita ieri pomeriggio, sul corpo di Giuseppe Marchese, il 19enne di Sarno morto in un incidente stradale la settimana scorsa, a Sarno in via Ingegno. L'inchiesta vede indagata per omicidio stradale una 27enne, assistita dall'avvocato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: travolto - auto

Ciclista travolto da un’auto, addio a Mauro Matucci. Due comunità in lutto

Vladyslav Malamen morto a 6 anni travolto da un'auto, il piccolo grande cuore del bambino batterà ancora in un altro petto. Il dono di mamma e papà

Ultimo saluto al 16enne travolto da auto pirata, sindaco proclama lutto cittadino

Quartu, tragico incidente nella notte: travolto e ucciso da un’auto mentre attraversa sulle strisce - X Vai su X

Investito da un’auto e lasciato agonizzante sull’asfalto. È accaduto ieri in via del Mare, a Licola, nel tratto che ricade nel territorio di Pozzuoli. Vittima un cane randagio, travolto da un veicolo il cui conducente, secondo quanto riportato da Cronaca Flegrea, non - facebook.com Vai su Facebook

Travolto da un'auto e morto a 19 anni, novanta giorni per i risultati dell'autopsia; Sbalzato dall’auto dell’amico dopo la carambola, muore a 19 anni travolto da un altro veicolo; Travolto sulle strisce pedonali, muore quindicenne.

È morto l’89enne in scooter travolto da un’auto: era ricoverato da giorni al Cto di Torino - TORINO – Purtroppo non ce l’ha fatta Giuseppe Di Falco, l’89enne in scooter che nella giornata di venerdì 19 settembre è stato travolto da una Fiat Panda guidata da una donna in via Candiolo. Riporta quotidianopiemontese.it

Ultim'ora Andria, auto in corsa travolge bicicletta: muore un rider di 18 anni - Drammatico incidente avvenuto nella tarda serata di Venerdì 19 Settembre ad Andria, dove un rider 18enne è morto travolto da un'auto mentre consegnava ... Si legge su ilsipontino.net