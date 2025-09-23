Travolta dalla propria auto infermiera muore nel garage di casa

Una donna di 55 anni ha perso la vita nel garage di casa. La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi, martedì 23 settembre, a Castiglione delle Stiviere, Comune del Mantovano al confine della nostra provincia. Secondo le prime ricostruzioni, la 55enne, infermiera di professione, sarebbe. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it