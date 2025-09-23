Travolta da un furgone trasportata a Parma in elisoccorso

Sono molto gravi le condizioni di una donna piacentina di 82 anni che nella mattinata di martedì 23 settembre è stata travolta da un furgone lungo viale Dante. L'anziana era in bicicletta: la dinamica dell'investimento è ancora al vaglio degli agenti della Polizia locale di Piacenza che hanno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it