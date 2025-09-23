Travolta da un furgone trasportata a Parma in elisoccorso

Parmatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono molto gravi le condizioni di una donna piacentina di 82 anni che nella mattinata di martedì 23 settembre è stata travolta da un furgone lungo viale Dante. L'anziana era in bicicletta: la dinamica dell'investimento è ancora al vaglio degli agenti della Polizia locale di Piacenza che hanno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: travolta - furgone

Travolta da un furgone mentre porta a spasso il cane: muore una 30enne

Anziana travolta da un furgone e uccisa, shock a Castelnuovo Rangone

Travolta da un furgone, muore a 55 anni

Travolta da un furgone, trasportata a Parma in elisoccorso; Travolta in bicicletta da un furgone, grave una donna; Travolta da un furgone in viale Dante, gravissima una donna.

Travolta in bici sulle strisce da un furgone, la donna scaraventata contro un camion: 33enne grave - Una lunga frenata sull'asfalto, un furgoncino con il parabrezza infranto, una bicicletta ridotta a un groviglio di metallo e il corpo di una donna scaraventato sopra ... Scrive ilgazzettino.it

Ciclista travolta da un furgone e scaraventata contro un altro mezzo pesante, è grave - Grave incidente nel pomeriggio di oggi, 8 settembre, lungo la strada provinciale che collega Stretti di Eraclea ... Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Travolta Furgone Trasportata Parma