Travolta da un furgone in viale Dante gravissima una donna

Sono molto gravi le condizioni di una donna piacentina di 82 anni che nella mattinata di martedì 23 settembre è stata travolta da un furgone lungo viale Dante. L'anziana era in bicicletta: la dinamica dell'investimento è ancora al vaglio degli agenti della Polizia locale di Piacenza che hanno. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Travolta da un furgone in viale Dante, gravissima una donna

