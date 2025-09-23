Trasporto aereo Biancofiore | da oggi animali grossa taglia in volo su Ita Grati a quanti hanno vinto causa giusta

“ Come previsto e anticipato nei giorni scorsi, oggi è stato effettuato il primo volo Pets extrasize in Italia operato da Ita Ariways in arrivo a Fiumicino da Milano. Due cani di mediagrande taglia, un Labrador e un meticcio Honey, hanno volato senza trasportino accanto ai loro padroni. Tutto è andato benissimo e i passeggeri a bordo erano contenti e facevano i complimenti ai padroni per il comportamento esemplare dei due cani. Io stessa sono stata ad attenderli a Fiumicino ed è stata una grande emozione visto che tutto parte da una mia lunga e lontana battaglia. Dopo l’inserimento degli animali nella Costituzione, l’approvazione della storica legge che li considera ad ogni effetto soggetti titolari di diritti e non semplici oggetti alla stregua di una valigia, arriva quest’altra grande svolta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

