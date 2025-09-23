di Giulia Prosperetti ROMA "Blocchiamo tutto" avevano detto i portuali del Calp di Genova. E così è stato. Ieri lo sciopero generale proclamato dalle sigle sindacali di base per fermare il genocidio in Palestina e a sostegno della missione della Global Sumud Flotilla, in navigazione verso Gaza, ha fermato l’Italia per un giorno coinvolgendo ferrovie, trasporto pubblico locale, porti, taxi, logistica e fabbriche, scuole e università, ad eccezione del trasporto aereo, con cortei e sit-in tutto il Paese. "Oggi 500mila persone sono scese in piazza in 65 città – ha detto Francesco Staccioli del direttivo Usb – si sono bloccati i principali porti, si è fermato il 90% del trasporto pubblico e il 50% del personale delle ferrovie e questo grazie a quello che è cominciato in questa città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trasporti nel mirino. I cortei fermano i porti: "Stop ai container di armi"