Trasporti nel mirino I cortei fermano i porti | Stop ai container di armi
di Giulia Prosperetti ROMA "Blocchiamo tutto" avevano detto i portuali del Calp di Genova. E così è stato. Ieri lo sciopero generale proclamato dalle sigle sindacali di base per fermare il genocidio in Palestina e a sostegno della missione della Global Sumud Flotilla, in navigazione verso Gaza, ha fermato l’Italia per un giorno coinvolgendo ferrovie, trasporto pubblico locale, porti, taxi, logistica e fabbriche, scuole e università, ad eccezione del trasporto aereo, con cortei e sit-in tutto il Paese. "Oggi 500mila persone sono scese in piazza in 65 città – ha detto Francesco Staccioli del direttivo Usb – si sono bloccati i principali porti, si è fermato il 90% del trasporto pubblico e il 50% del personale delle ferrovie e questo grazie a quello che è cominciato in questa città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
