TrasparenzAI al via il nuovo strumento Anac per semplificare gli obblighi di pubblicazione delle PA
Il 19 settembre 2025 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha compiuto un passo decisivo verso la realizzazione della Piattaforma Unica della Trasparenza, integrandola con TrasparenzAI, un software open source sviluppato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: trasparenzai - nuovo
Il Partito Democratico chiede alla sindaca Maria Laura Orrù maggiore trasparenza sul futuro del nuovo Fass Center e sulle opportunità per i cittadini di Elmas. - facebook.com Vai su Facebook
TrasparenzAI, software open source per obblighi di pubblicazione delle PA; Anac presenta la Piattaforma Unica della Trasparenza: rivoluzione nell'accesso ai dati della Pubblica Amministrazione; PA, stipendi e dati consultabili sul nuovo portale.
PA, stipendi e dati consultabili sul nuovo portale - Anac integra TrasparenzAI: la piattaforma unica centralizza i dati di oltre 23. Segnala finanza.com
Eni, al via il nuovo strumento di Intelligenza Artificiale “EnergIA”: informazioni veloci e accessibili per gli utenti - Eni, lanciato “EnergIA”: il nuovo strumento di IA generativa che rende l’informazione più accessibile e veloce sul sito del Gruppo Eni presenta “EnergIA”, il nuovo strumento basato sull’Intelligenza ... Si legge su affaritaliani.it