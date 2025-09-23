TrasparenzAI al via il nuovo strumento Anac per semplificare gli obblighi di pubblicazione delle PA

Orizzontescuola.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 settembre 2025 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha compiuto un passo decisivo verso la realizzazione della Piattaforma Unica della Trasparenza, integrandola con TrasparenzAI, un software open source sviluppato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trasparenzai - nuovo

TrasparenzAI, software open source per obblighi di pubblicazione delle PA; Anac presenta la Piattaforma Unica della Trasparenza: rivoluzione nell'accesso ai dati della Pubblica Amministrazione; PA, stipendi e dati consultabili sul nuovo portale.

trasparenzai via nuovo strumentoPA, stipendi e dati consultabili sul nuovo portale - Anac integra TrasparenzAI: la piattaforma unica centralizza i dati di oltre 23. Segnala finanza.com

Eni, al via il nuovo strumento di Intelligenza Artificiale “EnergIA”: informazioni veloci e accessibili per gli utenti - Eni, lanciato “EnergIA”: il nuovo strumento di IA generativa che rende l’informazione più accessibile e veloce sul sito del Gruppo Eni presenta “EnergIA”, il nuovo strumento basato sull’Intelligenza ... Si legge su affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Trasparenzai Via Nuovo Strumento