Transiberiana d'Italia in autunno 2025 | prezzi dei biglietti orari e percorsi del foliage
Per i weekend d'autunno dal 28 settembre al 9 novembre, la Transiberiana d'Italia offre percorsi speciali per ammirare i colori e i panorami dell'autunno, alla scoperta del Molise e dell'Abruzzo. Da Sulmona a Castel di Sagro, scopriamo insieme le tappe, i tour e i trekking in programma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: transiberiana - italia
Coi binari fra le nuvole (cronache della Transiberiana d'Italia) - facebook.com Vai su Facebook
Questi sono i treni del foliage più emozionanti in Italia, per una giornata speciale in autunno; Viaggi in treno in autunno, i percorsi mozzafiato; Viaggi in treno in autunno: 5 tour imperdibili.
Transiberiana d’Italia in autunno 2025: prezzi dei biglietti, orari e percorsi del foliage - Per i weekend d'autunno dal 28 settembre al 9 novembre, la Transiberiana d'Italia offre percorsi speciali per ammirare i colori e i panorami dell'autunno ... Lo riporta fanpage.it
Questi sono i treni del foliage più emozionanti in Italia, per una giornata speciale in autunno - ] Di treni del foliage in Italia ce ne sono tanti, oltre al più celebre di tutti, quello della Val Vigezzo. msn.com scrive