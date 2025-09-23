Tramvia c’è la variante urbanistica Spazio alle rotaie con 100 espropri
Inizia a delinearsi il futuro della tramvia a Campi. Con la pubblicazione, da parte del Comune, dell’avviso di variante urbanistica con relativo avviso di esproprio dei terreni o immobili dove passeranno tram e rotaie e la possibilità, da parte dei proprietari, di presentare le proprie osservazioni entro il termine fissato al 17 ottobre. Variante che comunque dovrà essere discussa nei due consigli comunali interessati dal progetto, Campi e Firenze, con ogni probabilità sempre nel mese di ottobre. Mentre non c’è ancora niente di certo sulla conclusione della Conferenza dei servizi inizialmente prevista per settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
