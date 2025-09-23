Tramvia c’è la variante urbanistica Spazio alle rotaie con 100 espropri

Lanazione.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia a delinearsi il futuro della tramvia a Campi. Con la pubblicazione, da parte del Comune, dell’avviso di variante urbanistica con relativo avviso di esproprio dei terreni o immobili dove passeranno tram e rotaie e la possibilità, da parte dei proprietari, di presentare le proprie osservazioni entro il termine fissato al 17 ottobre. Variante che comunque dovrà essere discussa nei due consigli comunali interessati dal progetto, Campi e Firenze, con ogni probabilità sempre nel mese di ottobre. Mentre non c’è ancora niente di certo sulla conclusione della Conferenza dei servizi inizialmente prevista per settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

tramvia c8217232 la variante urbanistica spazio alle rotaie con 100 espropri

© Lanazione.it - Tramvia, c’è la variante urbanistica. Spazio alle rotaie con 100 espropri

In questa notizia si parla di: tramvia - variante

tramvia c8217232 variante urbanisticaTramvia, c’è la variante urbanistica. Spazio alle rotaie con 100 espropri - Con la pubblicazione, da parte del Comune, dell’avviso di variante urbanistica con relativo ... Segnala lanazione.it

tramvia c8217232 variante urbanisticaTramvia 4.2 Leopolda - Piagge, pubblicato il progetto definitivo - Da oggi 17 settembre 2025, per 30 giorni consecutivi, è pubblicato l’avviso relativo al progetto definitivo della “Linea tramvia ria 4. Secondo nove.firenze.it

Cerca Video su questo argomento: Tramvia C8217232 Variante Urbanistica