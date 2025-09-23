annuncio ufficiale e dettagli sulla serie “it: welcome to derry”. Recentemente sono stati diffusi il trailer e la key art di IT: Welcome to Derry, la nuova produzione televisiva che ha già suscitato grande interesse tra gli appassionati del genere horror e drammatico. Questa serie, realizzata in collaborazione tra HBO e Sky Exclusive, si presenta come un adattamento ampliato del celebre romanzo di Stephen King, pubblicato nel 1986. La narrazione si sviluppa attraverso otto episodi, distribuiti settimanalmente, con debutto previsto per il 27 ottobre esclusivamente su Sky e sulla piattaforma streaming NOW. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Trailer ufficiale di welcome to derry: scopri il capitolo dell'orrore