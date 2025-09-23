Tragico incidente stradale a bordo mamma e figli di 8 e 13 anni

Momenti di grande paura questa mattina per una giovane mamma e i suoi due figli piccoli, rimasti coinvolti in un grave incidente stradale. L’impatto, che ha visto coinvolte due automobili, ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi e ha creato apprensione tra i presenti. In particolare, uno dei bambini, il più piccolo, è stato trasferito d’urgenza con l’eliambulanza verso l’ospedale regionale Torrette di Ancona per essere sottoposto a una serie di accertamenti medici. >> “Ho informato io Selvaggia Lucarelli”. Ballando con le stelle, Milly Carlucci: è la sua posizione ufficiale (e definitiva). 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it