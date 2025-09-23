Tragedia sui binari uomo investito e ucciso Circolazione sospesa e treni in ritardo

Mattinata di caos lungo la linea ferroviaria adriatica, dove la circolazione è stata sospesa a causa di un tragico investimento avvenuto nei pressi della stazione. Intorno alle 6.30 un uomo è stato travolto da un treno mentre si trovava sui binari. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma non viene esclusa l’ipotesi di un gesto estremo. L’identità della vittima non è stata ancora resa nota. L’episodio è avvenuto alla stazione di Trani e la sospensione ha riguardato la circolazione tra Pescara e Bari. L’impatto sull’operatività ferroviaria è stato immediato e pesante. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it