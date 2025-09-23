Tragedia sui binari uomo investito e ucciso Circolazione sospesa e treni in ritardo
Mattinata di caos lungo la linea ferroviaria adriatica, dove la circolazione è stata sospesa a causa di un tragico investimento avvenuto nei pressi della stazione. Intorno alle 6.30 un uomo è stato travolto da un treno mentre si trovava sui binari. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma non viene esclusa l’ipotesi di un gesto estremo. L’identità della vittima non è stata ancora resa nota. L’episodio è avvenuto alla stazione di Trani e la sospensione ha riguardato la circolazione tra Pescara e Bari. L’impatto sull’operatività ferroviaria è stato immediato e pesante. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: tragedia - binari
Tragedia all'alba sui binari, persona travolta e uccisa da un treno: corse cancellate e ritardi
Ponte Lambro, tragedia lungo i binari: morto travolto da treno. Disagi e cancellazioni sulla Asso-Milano
Tragedia sui binari, morte terrificante. Treni cancellati e maxi ritardi
Vercelli, ragazzini sui binari della Torino-Milano Un gruppo di ragazzini scavalca le barriere e corre sui binari della Torino-Milano. Il Comune lancia un appello ai genitori: "Fermateli prima che accada una tragedia @tgcom24 #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia sui binari: una persona travolta e uccisa, fermi i treni sulla Linea Adriatica - X Vai su X
Roma, tragedia sui binari: uomo investito e ucciso da un treno; Travolto e ucciso sui binari nei pressi di Torrette: morto un 48enne, circolazione ferroviaria in tilt; Tragedia sui binari: uomo travolto e ucciso da un treno in stazione. Traffico ferroviario in tilt.
Trani, uomo investito da un treno: circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Bari - Pescara - Sul sito Trenitalia tutte le info in tempo reale su ritardi e limitazioni di percorso ... Si legge su msn.com
Uomo investito da un treno a Trani, stop alla circolazione: treni in ritardo - Caos sulla linea ferroviaria tra Pescara e Bari: “Circolazione sospesa, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali ... Lo riporta fanpage.it