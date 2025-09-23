ABBONATI A DAYITALIANEWS Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella notte a Torino di Sangro, in provincia di Chieti. Intorno alle 3 del mattino, all’interno dello stabilimento Prima Eastern, azienda specializzata nello stampaggio a iniezione di materie plastiche, un operaio di 52 anni ha perso la vita. Dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato travolto e schiacciato da una balla di juta del peso di circa una tonnellata. I sanitari del 118 sono arrivati rapidamente sul posto, ma per il lavoratore non c’era più nulla da fare: il decesso è stato constatato immediatamente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Tragedia nella notte: Operaio muore schiacciato in fabbrica a Chieti