Tragedia in fabbrica nel Chietino | operaio travolto da balla muore sul colpo
Chieti - Un 52enne di Vasto perde la vita in un’azienda di Torino di Sangro, schiacciato da un carico di polimeri, indagini dei carabinieri. Un grave incidente sul lavoro si è verificato nelle prime ore della notte a Torino di Sangro, in provincia di Chieti, all’interno dello stabilimento Prima Eastern, impresa specializzata nello stampaggio a iniezione di materie plastiche. A perdere la vita è stato un operaio di 52 anni, residente a Vasto, travolto da una pesante balla di juta contenente circa una tonnellata di polimeri. L’episodio è avvenuto intorno alle tre di notte, quando – secondo una prima ricostruzione – il materiale stoccato all’interno del capannone avrebbe ceduto improvvisamente, colpendo in pieno il lavoratore. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
In questa notizia si parla di: tragedia - fabbrica
