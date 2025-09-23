Tragedia in fabbrica a Vasto operaio 52enne muore schiacciato da una balla di juta da una tonnellata

Feedpress.me | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 52 anni di Vasto è morto la notte scorsa a Torino di Sangro, in provincia di Chieti, schiacciato da una balla di juta contenente una tonnellata di polimeri. L’incidente sul lavoro si è verificato intorno alle 3 all’interno della Prima Eastern, una ditta che si occupa di stampaggio a iniezione di materie plastiche. L’operaio è stato soccorso dal 118 ma per lui non c'è stato nulla. 🔗 Leggi su Feedpress.me

tragedia in fabbrica a vasto operaio 52enne muore schiacciato da una balla di juta da una tonnellata

© Feedpress.me - Tragedia in fabbrica a Vasto, operaio 52enne muore schiacciato da una balla di juta da una tonnellata

In questa notizia si parla di: tragedia - fabbrica

Italia. “Il suo braccio…!”. Orrore in fabbrica, tragedia spaventosa: operaio finisce così

Ieri in Campania: tragedia sfiorata a Salerno, esplosione in una fabbrica

Italia. Tragedia in fabbrica, esplosione devasta capannone. Bilancio terribile

Mano schiacciata in un macchinario, giovane lavoratore infortunato a San Salvo; Fuga di ammoniaca alla Frigocaserta, morto un operaio; Fuga di ammoniaca, muore un operaio di 19 anni. Nella stessa azienda del Casertano 10 giorni fa un altro dece….

tragedia fabbrica vasto operaioTragedia in fabbrica a Vasto, operaio 52enne muore schiacciato da una balla di juta da una tonnellata - Un uomo di 52 anni di Vasto è morto la notte scorsa a Torino di Sangro, in provincia di Chieti, schiacciato da una balla di juta contenente una tonnellata di ... Si legge su msn.com

tragedia fabbrica vasto operaioOperaio muore schiacciato da una balla di juta: tragedia in una ditta di materie plastiche - Un uomo di 52 anni di Vasto è morto nella notte a Torino di Sangro, in provincia di Chieti, schiacciato da una balla di juta contenente una tonnellata di polimeri. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Fabbrica Vasto Operaio