Tragedia in fabbrica a Vasto operaio 52enne muore schiacciato da una balla di juta da una tonnellata
Un uomo di 52 anni di Vasto è morto la notte scorsa a Torino di Sangro, in provincia di Chieti, schiacciato da una balla di juta contenente una tonnellata di polimeri. L’incidente sul lavoro si è verificato intorno alle 3 all’interno della Prima Eastern, una ditta che si occupa di stampaggio a iniezione di materie plastiche. L’operaio è stato soccorso dal 118 ma per lui non c'è stato nulla. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: tragedia - fabbrica
Italia. “Il suo braccio…!”. Orrore in fabbrica, tragedia spaventosa: operaio finisce così
Ieri in Campania: tragedia sfiorata a Salerno, esplosione in una fabbrica
Italia. Tragedia in fabbrica, esplosione devasta capannone. Bilancio terribile
Tragedia sul lavoro a Marcianise Oggi a Marcianise (CE) tre operai hanno perso la vita nell’esplosione di un silos all’azienda Ecopartenope. Solo ieri a Ponte Riccio (Giugliano-Qualiano) un incendio alla fabbrica Grs Chemical Technologies ha sollevato u - facebook.com Vai su Facebook
Nella fabbrica distrutta dall’incendio: “Tragedia indescrivibile, ma torneremo più forti” https://lastampa.it/torino/2025/09/06/news/incendio_pianezza_euro_stamp_azienda_distrutta-15298007/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Mano schiacciata in un macchinario, giovane lavoratore infortunato a San Salvo; Fuga di ammoniaca alla Frigocaserta, morto un operaio; Fuga di ammoniaca, muore un operaio di 19 anni. Nella stessa azienda del Casertano 10 giorni fa un altro dece….
Tragedia in fabbrica a Vasto, operaio 52enne muore schiacciato da una balla di juta da una tonnellata - Un uomo di 52 anni di Vasto è morto la notte scorsa a Torino di Sangro, in provincia di Chieti, schiacciato da una balla di juta contenente una tonnellata di ... Si legge su msn.com
Operaio muore schiacciato da una balla di juta: tragedia in una ditta di materie plastiche - Un uomo di 52 anni di Vasto è morto nella notte a Torino di Sangro, in provincia di Chieti, schiacciato da una balla di juta contenente una tonnellata di polimeri. Segnala msn.com